NATO: Trump ohrozil bezpečnost našich vojáků

Podle vedení NATO Donald Trump ohrozil svými výroky na předvolebním mítinku americké a evropské vojáky. Republikánský prezidentský kandidát prohlásil, že by dovolil Rusku, aby členům Aliance za to, že podle něj neplatí dost, „udělalo, co se mu sakra zlíbí“, a nechránil je.

„NATO je i nadále připraveno a schopno bránit všechny spojence. Na jakýkoli útok na NATO bude reagováno jednotně a rázně. Jakékoli náznaky, že se spojenci nebudou navzájem bránit, podkopávají bezpečnost nás všech, včetně USA, a vystavují americké a evropské vojáky zvýšenému riziku,“ stojí v prohlášení Aliance.

„Očekáváme, že bez ohledu na to, kdo vyhraje prezidentské volby, zůstanou USA silným a oddaným spojencem NATO.“

Sedmasedmdesátiletý Trump své výroky pronesl včera před svými příznivci, když vzpomínal na setkání s prezidentem jisté „velké země“, který se ho prý zeptal: „Když nebudeme platit a napadne nás Rusko, budete nás chránit?“

Na to podle svých slov Trump odvětil: „Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí,“ řekl za potlesku svých přívrženců s tím, že státy musí platit své účty za obranu. (SkyNews)

