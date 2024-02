Volby by podle lednového modelu STEM pro CNN Prima News vyhrálo ANO s 33,4 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 13,2 procenta, třetí Piráti 11,3 procenta. Lidovce by porazili i komunisté a sociální demokraté, žádná z těchto stran by ale nepřekročila pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.