Babiš bude ve sněmovních volbách lídrem i kandidátem na premiéra

Andrej Babiš bude ve volbách do Poslanecké sněmovny lídrem ANO i kandidátem na premiéra. Pokud by byl příčinou problému pro ANO, tak tam ale nebude, řekl CNN Prima News.

Zároveň prý proto dál mluví o tom, že má ANO tři možné kandidáty do čela vlády. Nevyloučil povolební spolupráci s opozičním hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD), naopak ODS považuje za hlavního soupeře, byť je podle něj na cestě ke sebezničení.

Babiš v sobotu obhájil funkci šéfa ANO, podobně jako další lídři hnutí na celostátním sněmu zdůrazňoval důležitost sněmovních voleb v příštím roce. Úkolem ANO je vrátit se do vlády a po pětikoalici znovu uklidit celou zemi, řekl Babiš na sněmu. Uvedl, že do sněmovních voleb chce ANO vést jako lídr, ale zatím neví, v jakém kraji. Zda by chtěl být znovu premiérem, označil Babiš v sobotu za těžkou otázku.

Babiš: Rozhodl jsem se, že jsem lídr

Dnes v rozhovoru pro CNN Prima News Babiš řekl, že stále zmiňuje tři kandidáty ANO na premiéra, tedy sebe, prvního místopředsedu Karla Havlíčka a šéfku poslaneckého klubu Alenu Schillerovou. „Nakonec jsem se rozhodl, že jsem lídr, že jsem kandidát na premiéra. Tečka,“ řekl. Současně však připouští, že by jeho osoba mohla bránit vzniku některých koalic. „Pokud bych byl příčina problému pro hnutí ANO, tak tam určitě nebudu,“ dodal.

Stejně jako na sněmu označil za ideální scénář, kdyby mohlo ANO vytvořit jednobarevnou vládu. „V posledních volbách tady propadlo milion hlasů, proto říkám – dejte hlasy nám. Protože se může zase stát, že někdo získá velké hlasy a nedostane se do Sněmovny,“ uvedl. Koaliční potenciál podle něj pro ANO nemají ty strany, které kradou, zneužívají funkce kvůli „korytům“ a jejich představitelům jde jen o vlastní prospěch.

Vládní ODS považuje Babiš za hlavního soupeře. „Nešli bychom,“ řekl na dotaz, zda by ANO šlo do koalice s ODS. Občanští demokraté jsou podle něj navíc na cestě sebezničení, protože premiér Petr Fiala (ODS) se cítí spíš jako šéf Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) než ODS. Koalici s SPD výslovně nevyloučil. „SPD volí 500 000 lidí, jsou to naši spoluobčané, máme demokracii, jsou svobodné volby, proč bychom je měli nějakým způsobem vylučovat,“ řekl Babiš. (ČTK)