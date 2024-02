Karel III. vyjádřil vděčnost lidem, kteří mu přejí, aby se brzy uzdravil

Princ Harry přiletěl do Londýna, aby byl po boku svého otce krále Karla poté, co mu lékaři zjistili rakovinu. Vévoda ze Sussexu odletěl z Los Angeles, kde žije s rodinou, včera večer. Z letiště Heathrow odjel rovnou do Clarence House, kde jeho otec pobývá. (Mirror)