Zásilka potravin pro Palestince v Gaze se zasekla, obyvatelé Gazy melou mouku z krmiva pro zvířata

Zásilka potravin pro 1,1 milionu Palestinců v Pásmu Gazy se zasekla v izraelském přístavu kvůli nedávným omezením ze strany izraelských úřadů, uvedl dnes Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Rodiny melou mouku z krmiva pro zvířata.

Děti lidí žijících na izolovaném severu pásma někdy nemají co jíst i několik dní. Rodiny ze zoufalství melou mouku z krmiva pro zvířata, napsal dnes zpravodajský server BBC.

Izraelská armáda zahájila pozemní operaci do Pásma Gazy v reakci na teroristický útok hnutí Hamás na jih Izraele ze 7. října, při němž zahynulo na 1200 lidí, převážně civilistů. Podle palestinských úřadů v Pásmu Gazy ovládaných Hamásem od té doby zemřelo přes 28 000 Palestinců. V posledních dnech rostou obavy z možného postupu izraelské armády na Rafáh na hranicích mezi Pásmem Gazy a Egyptem, kam před válkou uprchlo přes milion civilistů.

„Tisíc čtyřicet devět kontejnerů rýže, mouky, cizrny, cukru a oleje na vaření je zablokovaných, zatímco rodiny v Pásmu Gazy čelí hladu a vyhladovění,“ napsal na síti X úřad UNRWA. Zdržení přičetl izraelským úřadům.

Obyvatelé Gazy konzumují krmivo pro zvířata

Část obyvatel Pásma Gazy kvůli hladu začala mlít krmivo pro zvířata na mouku, aby přežili, uvedla BBC. Ale i zásoby zrní už se ztenčují. BBC také popisuje strasti lidí, kteří kopou do země, aby se dostali k trubkám, kterými teče voda nezbytná pro pití i pro hygienu.

Mezinárodní charitativní organizace ActionAid uvedla, že v Pásmu Gazy začíná být jídla tak málo, že se lidé uchylují k pojídání trávy.

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) uvádí, že více než polovině misí s humanitární pomocí na severu Písma Gazy byl během ledna odepřen přístup. Podle OCHA navíc izraelské síly stále více zasahují do toho, jak a kam je pomoc dodávána. Odhadem 300 000 lidí na severu Pásma Gazy je odříznuto od pomoci a čelí stále většímu riziku hladomoru. Akutně podvyživená je v Gaze desetina dětí do pěti let, píše s odkazem na agenturu OSN web BBC. (ČTK)