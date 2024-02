Vojenská vláda v Barmě bude nově uplatňovat odvody do armády pro muže i ženy

Vojenská vláda v Barmě bude nově uplatňovat odvody do armády pro muže od 18 do 35 let a pro ženy od 18 do 27 let. Vojenská služba bude trvat nejméně dva roky a příslušný zákon začíná platit okamžitě.

Oznámil to dnes tiskový odbor barmské vlády. Junta se tak snaží upevnit svou pozici tři roky po převratu, kdy čelí sílícímu odporu, píše agentura AFP.

Odvody umožňuje zákon z roku 2010, z dob předchozí vojenské vlády. Zákon byl tehdy přijat v době výjimečného stavu, ale nikdy nebyl uplatněn. Počítá s dvouletou službou, která ale může být prodloužena až na pět let. Pokud ji někdo odmítne nastoupit, může být na stejně dlouhou dobu uvězněn.

Dnešní vládní prohlášení neposkytlo žádné další podrobnosti, ale uvedlo, že ministerstvo obrany „zveřejní nezbytné předpisy, postupy, rozkazy, oznámení a instrukce“.

V únoru 2021 při státním převratu svrhla armáda vládu demokraticky zvolené držitelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij, a zvrátila tak předchozí desetiletí reforem a ekonomického růstu. Vojenská junta puč zdůvodnila údajnými podvody při volbách z listopadu 2020.

Puč ale vyvolal rozsáhlé nepokoje, které armáda krvavě potlačila, což mělo za následek vznik opozičního ozbrojeného odporu. Současně zintenzivnily svůj boj povstalecké skupiny, které desítky let usilují o větší práva etnických menšin. Na konci ledna vláda v Barmě o další půlrok prodloužila výjimečný stav, který v zemi trvá od převratu z února 2021. (ČTK)