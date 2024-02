Dvořák by považoval za vhodné do voleb jednat s Evropskou komisí o podmínkách vstupu do ERM II

Ministr Dvořák by považoval za ideální ještě do voleb jednat s Evropskou komisí o podmínkách vstupu do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II. Lze to udělat bez rizika a následků, o samotném vstupu by rozhodla až příští vláda, řekl Dvořák.

Řekl to v dnešním pořadu České televize Týden v politice. Další kabinet by tak nemusel případně proces k přijetí eura začínat od nuly. Zhruba pět až šest let dlouhou proceduru nelze v jednom volebním období stihnout, řekl.

Kabinet kvůli Dvořákovu rozhodnutí jmenovat svého zmocněnce pro vstup do ERM II a přijetí eura vedl tento týden první dohodovací řízení. Koalice se při něm shodla, že ekonom Petr Zahradník nebude zmocněncem, ale bude působit jako ministrův poradce. Národní ekonomická rada vlády (NERV) a Legislativní rada vlády pak mají do října za úkol zhodnotit výhodnost vstupu do ERM II a související legislativní otázky.

Dvořák v ČT řekl, že se mu varianta zmocněnce zdála optimální ve chvíli, kdy Starostové chtěli upozorňovat na otázku eura a v koalici nebyla shoda na vzniku vládního koordinátora pro euro. „Trochu jsme podcenili nedůtklivost partnerů v koalici, kteří to brali z mého pohledu neodůvodněně jako útok,“ řekl. Zmocněnci jsou i na ministerstvech zahraničí či školství, řekl Dvořák. Reakce však byla prudká, i když si myslí, že v koalici už byly závažnější problémy, které se dohodovacím řízením neřešily.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři kritéria. Míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen, dlouhodobá úroková míra nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Další kritérium stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v ERM II.

Vládní strany se podle Dvořáka shodují, že je žádoucí splňovat podmínky pro přijetí eura, což znamená zdravou ekonomiku. „Ale jen někteří z nás z toho vyvozují, že bychom měli při plnění tří kritérií splnit i to čtvrté,“ uvedl. Za relevantní argument považuje to, že vstup do ERM II není moudrý v okamžiku, kdy země nemá stanovené datum přijetí společné měny.

Za ideální by proto považoval ještě do voleb jednat s EK, za jakých podmínek by mohla ČR do ERM II vstoupit. „Před volbami můžeme mít, kdyby to šlo dobře, rozhodnutí, zda můžeme fungovat v systému ERM II. To jde udělat bez jakéhokoliv rizika a následků. Až další vláda by řekla, jestli do něj vstoupíme a jestli je čas, abychom přijali euro,“ dodal. Chtěl by se vyhnout tomu, aby se do voleb v této oblasti nic neučinilo a vše zůstalo jako úkol pro další kabinet, protože celý proces odhaduje na pět až šest let. (České noviny)