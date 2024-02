Nejvyšší německý generál: Do pěti let musíme být připraveni na válku s Ruskem

Německo musí zvýšit svou vojenskou připravenost, aby bylo v příštích pěti letech připraveno na případnou válku s Ruskem, uvedl nejvyšší německý generál Carsten Breuer v rozhovoru pro Welt Am Sonntag. Podle něj má Rusko vojenský potenciál i záměr rozšířit svou agresi za hranice Ukrajiny.

Armáda Severoatlantické aliance (NATO) od začátku ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu posílila své kapacity a připravenost. Přestože se zatím podařilo odvrátit možnost, že by válka přerostla v totální střet mezi aliancí a Ruskem, existují obavy, že by to stále mohlo být možné.

Několik velitelů NATO a dalších aliančních představitelů v posledních měsících stále ostřeji varovali před nebezpečím takové války a tím, jaký dopad by mohla mít na celou Evropu.

Německý ministr obrany Boris Pistorius v lednu prohlásil, že k válce s Ruskem by mohlo dojít během příštích pěti až osmi let, a jeden z vrcholných německých generálů NATO varoval, že ruské rakety by v případě takového konfliktu mohly pravděpodobně zasáhnout i Německo.

Pokud jde o německou podporu Ukrajině, která se po pomalém začátku v roce 2022 výrazně zvýšila, Breuer uvedl, že „opravdu nevidím, že by někde docházelo k vědomému omezování pomoci“. (Kyiv Independent)