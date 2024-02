Maďarský soud zrušil pokutu za otevřený prodej knihy ukazující homosexualitu

Maďarský soud zrušil pokutu, již úřady uložily řetězci knihkupectví za prodej knihy viditelně ukazující homosexualitu. Bezprecedentní pokuta ve výši 12 milionů forintů, téměř 780 tisíců korun, byla loni uložena na základě zákona zakazujícího prezentaci homosexuality dětem. Soud však podle agentury AFP v rozsudku uvedl, že úřady si jej „nesprávně vyložily“.

Řetězec knihkupectví Líra dostal loni pokutu za to, že prodával v dětské sekci grafický román Srdcerváči (Heartstopper), aniž by ho zabalil do neprůhledného obalu, jak ukládá zákon. Na přebalu knihy jsou totiž vyobrazeni dva středoškoláci držící se za ruce. Příběh o začínající lásce mezi dvěma chlapci od britské autorky Alice Osemanové zpopularizoval seriál na platformě Netflix.

Budapešťský soud dal za pravdu knihkupectví Líra, že chyba v interpunkci ve vydaném textu zákona pozměňuje interpretaci jedné z podmínek pro prodej knih s tematikou LGBTQ+. Vyplývá z něj totiž, že povinnost neprůhledných obalů se vztahuje pouze na knihy prodávané odděleně od ostatních produktů.

Příslušný zákon zakazuje zobrazování obsahů s tematikou LGBTQ+ v médiích, k nimž mají přístup lidé mladší 18 let. Za ostudu ho označila například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a kvůli němu proti Maďarsku podala žalobu. Podle Evropské unie je zákon v rozporu zejména s právy na svobodu projevu a nediskriminaci.

Kreativní ředitel knihkupectví Líra Krisztián Nyáry i po vyhlášení rozsudku upozornil na to, že zákon je špatně napsaný a obtížně interpretovatelný. (ČTK)