Izrael se obává amerických sankcí

Izrael se obává, že by Spojené státy mohly uvalit sankce na jeho ministry, poslance, osadníky i vojáky na Západním břehu Jordánu, uvedla veřejnoprávní televize Kan s odvoláním na interní memorandum izraelského ministerstva zahraničí.

Stalo by se tak v případě, pokud Izrael do šedesáti dnů neposkytne Spojeným státům uspokojivé vysvětlení údajného „hrubého porušování lidských práv“ v Pásmu Gazy, vůči kterému Bidenova administrativa zejména v posledních dnech vyjadřuje velké znepokojení. (Times of Israel)