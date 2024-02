Útok na Charkov zničil čerpací stanici a 15 domů, sedm mrtvých

Ruský útok na Charkov v pátek pozdě večer si vyžádal sedm životů, včetně tří dětských, napsaly agentura AFP a ruskojazyčný server BBC s odvoláním na místní úřady.

❗️Overnight, Russian forces attacked #Kharkiv region with #Shahed drones, the Regional Military Administration reported.

Civilian infrastructure was damaged. Houses, a hotel, a restaurant and a car were on fire. One person was injured.

📹: Kharkiv RMA pic.twitter.com/sjxhVUC27F

— KyivPost (@KyivPost) February 9, 2024