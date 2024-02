Vězněný pákistánský expremiér Imran Chán prohlásil své příznivce vítězi parlamentních voleb, za vítěze se označil i jeho rival Naváz Šaríf. Sčítání hlasů dále pokračuje. Evropská unie, USA i Británie vyjádřily nad věrohodností voleb pochybnosti. Chán ke svému prohlášení využil umělou inteligenci. (Sky News)

