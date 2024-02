Brazílie začala očkovat proti horečce dengue, na kterou tam zemřelo přes 50 lidí

Brazílie ode dneška začala nabízet zdarma očkování proti horečce dengue, která v zemi způsobila nejméně 50 úmrtí. Stala se tak první zemí na světě, která nabízí tuto vakcínu v rámci veřejného zdravotnictví, uvedla agentura AFP.

Očkování se týká dětí, které jsou nečastěji oběťmi této nemoci, jejíž výskyt se v Brazílii zvýšil kvůli silným dešťům a vysokým teplotám v minulých týdnech.

Podle ministerstva zdravotnictví se horečkou dengue v nejlidnatější zemi Latinské Ameriky nakazilo za posledních pět týdnů na 395 000 lidí, což je čtyřikrát více než ve stejném období před rokem. Na horečku dengue v Brazílii zemřelo v posledních týdnech 53 lidí, úřady však prošetřují dalších 280 úmrtí.

Brazílie se rozhodla začít s očkováním v rámci veřejného zdravotnictví, ačkoliv na jeho území ještě nepanuje epidemie horečky dengue, řekla dnes ministryně zdravotnictví Nisia Trindadeová. Vzhledem k nedostatku dávek dostanou zpočátku vakcínu děti ve věku od 10 do 14 let, které podle odborníků vykazují nejčastěji vážné komplikace. Do konce roku chtějí úřady naočkovat tři miliony lidí.

Dvě největší brazilská města Sao Paulo a Rio de Janeiro zavádí kvůli horečce dengue preventivní opatření. Obě města se chystají na oslavy karnevalu a v Riu de Janeiro diváci dostanou repelenty proti komárům, kteří nemoc přenášejí.

Mezi příznaky dengue patří vysoká horečka, bolesti hlavy, zvracení, bolesti svalů a kloubů a svědivá kožní vyrážka. V některých případech může nemoc způsobit závažnější krvácivou formu, která může skončit smrtí. (ČTK)