Nizozemský expremiér zemřel ruku v ruce se svou ženu při eutanazii, bylo jim 93

Někdejší nizozemský premiér Dries van Agt zemřel při eutanazii ruku v ruce se svou manželkou Eugenií van Agtovou-Krekelberg. Oběma bylo 93 let. Oznámila to podle agentury AP organizace na ochranu lidských práv The Rights Forum, kterou ministerský předseda z let 1977 až 1982 založil.

Manželé zemřeli v pondělí. Oba měli už delší dobu podlomené zdraví, van Agt v roce 2019 utrpěl krvácení do mozku a nikdy se plně nezotavil. Pohřbeni budou při soukromém obřadu ve východonizozemském městě Nijmegen.

„Zemřel ruku v ruce se svou milovanou ženou, která mu byla oporou, s níž byl více než 70 let a o které stále mluvil jako o ‚svém děvčeti‘,“ uvedla nezisková organizace v prohlášení.

Eutanazie je povolená jen v hrstce států světa, kromě Nizozemska například v Belgii, Lucembursku, Kolumbii či Kanadě. Více zemí včetně Rakouska, Švýcarska či Švédska dovoluje asistovanou sebevraždu. V Česku eutanazie ani asistovaná sebevražda legální nejsou.

Van Agt byl křesťanský demokrat, po odchodu z politiky ale zastával čím dál víc progresivní pozici, píše AP. Z domovské strany odešel v roce 2017 kvůli ideologickým neshodám, zejména co se týkalo přístupu k Izraeli a Palestině. Van Agt podporoval Palestince dlouhodobě, i skrze svou organizaci The Rights Forum.

Někdejší premiér byl známý pro četné archaické odkazy a celkově velkolepé vyjadřování, stejně jako vášní pro cyklistiku. S tímto koníčkem skončil po pádu v roce 2019.

„Svým květnatým a jedinečným jazykem, jasným přesvědčením a úderným vystupováním dodal Dries van Agt nizozemské politice barvu a obsah v době polarizace a obnovy stran,“ ocenil politika v prohlášení současný nizozemský premiér Mark Rutte.

V dobrém na van Agta vzpomněla i nizozemská královská rodina. „Převzal odpovědnost v bouřlivé době a dokázal inspirovat mnohé svou výraznou osobností a barvitým stylem,“ uvedli ve společném prohlášení král Willem-Alexander, jeho matka princezna Beatrix a jeho choť královna Máxima. (ČTK)