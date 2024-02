Nový film ukazuje, jak vznikal hit We Are the World. „Ego nechte za dveřmi,“ vítal ve studiu nápis slavné interprety, kteří před 39 lety přišli nazpívat tuto charitativní píseň. Jak nahrávka vznikala, ukazují dosud nepublikované záběry.

Na nahrávce skladby We Are the World se podílelo téměř 50 zpěváků a zpěvaček. Foto: Netflix