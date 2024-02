Humanitární skupiny varují před krveprolitím v případě ofenzivy Izraele v Rafáhu

Podle humanitárních pracovníků a zdravotníků by případná ofenziva izraelské armády do města Rafáh na jihu Pásma Gazy mohla způsobit hromadná úmrtí mezi více než milionem Palestinců, kteří jsou v této oblasti uvězněni, a úplný kolaps humanitární pomoci.

Izraelský pravicový premiér Benjamin Netanjahu dnes oznámil, že nařídil armádě, aby připravila plány pro evakuaci Rafáhu před očekávanou pozemní invazí. Izrael již dříve varoval, že přesune pozemní bojové operace z Chán Júnisu, největšího města na jihu pásma, do Rafáhu. Tam se od začátku války Izraele proti palestinskému hnutí Hamás zpětinásobil počet obyvatel, kteří sem prchli z jiných částí Pásma Gazy, často na přímé výzvy Izraele k evakuaci.

Na 1,5 milionu lidí se nyní tísní ve špinavých a přeplněných úkrytech nebo venku na ulici na malém území. Lékaři a humanitární pracovníci nezvládají poskytovat ani základní péči a bránit šíření nemocí, píše Reuters.

„V obřím uprchlickém táboře nesmí být válka,“ řekl generální tajemník Norské rady pro uprchlíky Jan Egeland a varoval před „krveprolitím“, pokud izraelská armáda vstoupí do Rafáhu. „Rozšíření válečných akcí do Rafáhu by mohlo vést ke zhroucení humanitární pomoci,“ dodala rada v prohlášení.

Izrael tvrdí, že podniká potřebné kroky k ochraně civilistů, a obviňuje bojovníky Hamásu, že se mezi nimi ukrývají a používají je jako živé štíty, což Hamás popírá. Podle aktuální bilance úřadů ovládaných Hamásem přišlo od začátku konfliktu v důsledku bojů o život téměř 28 000 Palestinců, přičemž tyto údaje zahrnují i zabité bojovníky.

Válka, kterou Izrael zahájil v Pásmu Gazy, je odvetou za útok bojovníků Hamásu na jižní Izrael loni 7. října. Hamás, který Spojené státy i Evropská unie označují za teroristickou organizaci, při něm podle izraelských úřadů povraždil na 1200 lidí a přes 250 osob unesl do pásma Gazy jako rukojmí.

Lékař Santoš Kumar, který minulý týden z Pásma Gazy odešel, agentuře Reuters popsal Rafáh jako „uzavřené vězení“, kde protékají fekálie ulicemi tak přelidněnými, že jimi sotva projedou zdravotnické vozy.

„Pokud v Rafáhu použijí stejné bomby jako v Chán Júnisu, budou oběti na životech nejméně dvojnásobné nebo trojnásobné, protože je tak hustě zalidněný,“ řekl Kumar.

Mezinárodní nevládní charitativní organizace ActionAid uvedla, že někteří lidé se už uchylují k pojídání trávy. „Úplně každý člověk v Gaze má nyní hlad a lidé mají denně k dispozici pouze 1,5 až dva litry vody nejisté kvality pro všechny své potřeby,“ uvedla ActionAid ve zprávě.

Humanitární organizace si stěžují, že nemohou přemístit lidi do bezpečnějších oblastí, protože jim v tom na severu brání izraelští vojáci, a že pomoc, která se do pásma dostane, zdaleka nestačí.

„Všechna naše útočiště jsou přeplněná a další lidi už nepojmou,“ řekla Juliette Toumaová, mluvčí Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). (ČTK)