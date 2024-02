Už jsme dál nechtěli TV Barrandov sponzorovat, říká šéf firmy, která televizi vypnula elektřinu

Poslanci se shodli na základních parametrech zákona o surogátním mateřství. Možnosti by mohly využívat jen neplodné heterosexuální páry, a to ještě za podmínky, že jim to povolí soud. Důvody takových pravidel vysvětluje v rozhovoru pro Deník N poslankyně ODS Eva Decroix.