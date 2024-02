Vobořil vládě navrhne možnost zajištění abolice při případném stíhání za HHC

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) chce vládě předložit návrh s možností zajištění abolice pro lidi, kteří by byli po ohlášeném zákazu kanabinolu HHC stíháni za držení produktů s touto látkou. Zabránit chce případným trestům vězení.

HHC patří mezi látky, které experti na drogovou problematiku hodnotí jako méně rizikové. Poté co v poslední době skončily po předávkování v nemocnici děti, se vláda ve středu shodla na zařazení této substance na seznam zakázaných látek. Nařízení by mohla schvalovat příští týden. Po zákazu bude držení produktů s látkou trestné.

„Zvolila se kriminalizační cesta. Chápu, že ministr zdravotnictví je pod velkým tlakem, ale s kriminalizací nemohu souznít. Budeme teď vymýšlet model řešení,“ řekl Vobořil. Uvedl, že chce příští středu svůj návrh představit vládě. Věří, že by se mohla s prezidentem dohodnout na případném udělení abolice lidem, kteří by byli stíháni. Trestní stíhání by se tak zastavilo a stíhaní by pak nekončili ve vězení, podotkl Vobořil.

Zmínil, že držení malého množství látek je přestupek. Není ale jasné, kolik HHC by to vlastně mělo být. Dávku by mohla podle Vobořila určit judikatura, tedy až soudy při projednávání případů. Dodal, že ukončení dočasného zákazu by už udělené tresty nezrušilo, odsouzení by tak dál zůstali ve vězení.

Ministři zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve středu po jednání kabinetu uvedli, že zákaz by měl platit do přijetí projednávané novely o návykových látkách s regulací takzvaných psychomodulačních látek. Mezi ně by se pak mělo HHC zařadit. Prodej produktů by podle novely byl možný jen s obsluhou ve speciálních obchodech, ne v automatech. Děti a mladí do 18 let by je nemohli koupit. Zakázaná by byla reklama. Výrobky by musely splňovat stanovené požadavky. Stát by získal peníze z daní. Po nastavení regulí volají i prodejci.

Výborný ve středu řekl, že zákaz HHC i dalších látek by mohl začít platit do měsíce. Média pak informovala o nárůstu prodejů. Hospodářské noviny na svém webu napsaly, že prodej stoupl o stovky procent a lidé si dělají zásoby. Potvrdil to i Vobořil. Po zákazu budou muset prodejci zbylé zboží zlikvidovat.

Před zákazem před pár dny varovala i Asociace poskytovatelů adiktologické péče (APAS), která pracuje se závislými. V tiskové zprávě uvedla, že prohibice přináší další problémy. Zakázané látky totiž rychle nahrazují nebezpečnější substance. Podobně se vyjádřil opakovaně i Vobořil. Obává se rozšíření černého trhu a nebezpečnějších látek. Poukazuje na zkušenosti z Francie, kde na tamním trhu zakázané látky nahradily jiné deriváty se silnějším účinkem.

Hexahydrokanabinol HHC pochází z konopí, vyrábí se synteticky. Má povzbuzující účinky. Ve větší dávce může vyvolat úzkosti, závratě a další potíže. Prodej je zatím legální. K dostání jsou náplně do elektronických cigaret, želé, vonné předměty, roztoky, květy i jiné zboží. Produkty s HHC nejsou vedeny jako potraviny. (ČTK)