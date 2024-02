Putin vystříhal části Carlsonova rozhovoru, z komentátora si utahoval. Ověřujeme nejkřiklavější výroky ruského vůdce

Poprvé od vypuknutí covidové pandemie přijela do KLDR delegace ruských turistů. Stovka návštěvníků z Ruska stráví v Severní Koreji čtyři dny, z Pchjongjangu zamíří do lyžařského rezortu Masikrjong. Je to další doklad sbližování KLDR s Putinovým Ruskem; ruská strana mluví o „rozvoji humanitárních vazeb“. (Jonhap)