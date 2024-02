Deště opět zvýšily hladiny řek v Královéhradeckém kraji, bdělost je na šesti místech

Deště v noci na dnešek opět zvedly hladiny řek v Královéhradeckém kraji. První povodňový stupeň, tedy bdělost, v 10.00 platil na šesti místech, vyplývá z dat hradeckého ústředí Povodí Labe.

V celém Královéhradeckém kraji platí výstraha meteorologů před záplavami, v severní části kraje by mohly hladiny dosáhnout až druhého povodňového stupně. Hladiny řek v kraji stouply po silných deštích již na začátku týdne, zvýšené stavy trvaly do středy.

Dnes dopoledne byly první povodňové stupně na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří, Metuji v Krčíně, ve Vestřevi na Labi, Bystřici v Rohoznici a na Cidlině v Jičíně a v Novém Bydžově.

Nejvíce pršelo v Krkonoších a v Orlických horách. V lokalitě Medvědína u Špindlerova Mlýna za posledních 24 hodin napršelo téměř 50 litrů vody na metr čtvereční. Na Zakletém Vrchu v Orlických horách spadlo 33 litrů vody na metr čtvereční, v nižších polohách kraje kolem 15 litrů.

Ráno vodohospodáři zvýšili odtok z labských přehrad Labská u Špindlerova Mlýna a Les Království u Dvora Králové nad Labem.

Dnes by mělo být podle meteorologů v kraji převážně zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne a večer by mělo srážek ubývat. Teploty by se měly pohybovat od devíti do 12 stupňů, na horách od čtyř do sedmi. (ČTK)