Putin: Je nemožné, aby Rusko na Ukrajině prohrálo

Podle Vladimira Putina je nemožné, aby Rusko bylo na Ukrajině poraženo. Řekl to mimo jiné ve zhruba dvouhodinovém rozhovoru s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem. Odmítl také, že by Rusko mohlo napadnout i další země východní Evropy, jako jsou Polsko či Lotyšsko.

„Objevily se řeči o… strategické porážce Ruska na bojišti,“ cituje AFP ruského prezidenta. „Podle mého názoru je to z definice nemožné. Nikdy se to nestane,“ tvrdí Putin v prvním rozhovoru s americkým moderátorem od začátku války na Ukrajině.

Rusko východoevropskou zemi napadlo před téměř dvěma lety, a i když jeho původní plány podle Západu počítaly s tím, že Ukrajinu včetně metropole Kyjeva dobude během pouhých několika dní, stále se mu to nepodařilo.

Žádný zájem na Polsku ani Lotyšsku

Pokud jde o obavy dalších zemí regionu, že by je Rusko také mohlo napadnout, řekl Putin, že Moskva bude bojovat za své zájmy, ale nemá „žádný zájem“ zaútočit na Polsko či Lotyšsko. Na otázku, jestli si dokáže představit, že by vyslal ruské vojáky do Polska, jedenasedmdesátiletý ruský prezident řekl: „Jenom v jediném případě, pokud Polsko zaútočí na Rusko. Proč? Protože nemáme zájem na Polsku, Lotyšsku ani ničem jiném. Proč bychom to dělali? Jednoduše nemáme žádný zájem.“

Rusko se však v minulosti zavázalo i k respektování územní celistvosti Ukrajiny a také Putin ještě po nelegální anexi ukrajinského Krymu v roce 2014 ujišťoval o tom, že nemá zájem o další části Ukrajiny. „Nevěřte těm, kteří chtějí, abyste se báli Ruska, a křičí, že Krym budou následovat další regiony. Nechceme Ukrajinu rozdělit, to nepotřebujeme,“ řekl tehdy v projevu k oběma komorám ruského parlamentu.

Možný posun v případě zadrženého Američana

„Myslím, že může být dosaženo dohody,“ poznamenal v úterý natočeném rozhovoru ruský prezident na adresu zadržovaného amerického novináře Evana Gershkoviche, o jehož propuštění usilují Spojené státy. O případu podle něj jednají tajné služby obou zemí.

Novinář listu Wall Street Journal (WSJ) byl zadržen loni v březnu a teď čelí obvinění ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let odnětí svobody. Je to první takový případ v rusko-amerických vztazích za téměř 40 let. Novinář všechna obvinění odmítá jako nepodložená.

Kreml prohlásil, že Putin s rozhovorem souhlasil, protože přístup Carlsona, který v minulosti pracoval pro Fox News, se liší od „jednostranného“ informování mnoha západních médií o konfliktu na Ukrajině. Sám Carlson, který je považování za blízkého americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi, hovořil o tom, že velká část západního zpravodajství o válce je tendenční a ve prospěch Kyjeva. (ČTK)