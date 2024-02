Senát USA začal hlasovat o pomoci Ukrajině a dalším spojencům

Stále není potvrzeno, kdy chce Vladimir Putin vyrazit za Kim Čongunem do Pchjongjangu. Ale jisté je, že bratření Ruska s KLDR vadí Jižní Koreji. Když se Moskva opřela do jihokorejského prezidenta, Soul jí to nebývale tvrdě vrátil. Ruský velvyslanec musel na kobereček.