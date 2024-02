Výborný: Výrobu masa mohou podpořit spotřebitelé i veřejné stravování

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) míní, že vyšší výrobu masa mohou podpořit sami spotřebitelé. Stát by měl podporovat a pobízet i veřejné stravování, aby se více orientovalo na maso a masné výrobky z tuzemských zdrojů, řekl.

Při své dnešní návštěvě Karlovarského kraje tak reagoval na poslední statistické údaje, podle nichž je výroba masa v Česku nejnižší od roku 2000. Podle ministra se v poslední době alespoň podařilo výrobu masa stabilizovat.

„To je jedna věc, která mě taky velmi trápí. Když se bavíme o úpravách společné zemědělské politiky, tak se mimo jiné vedou v tom, že chceme podpořit víc živočišnou výrobu. Ano, je to tak, v rámci výroby hovězího masa jsme soběstační, chci, abychom zůstali na té úrovni, včetně exportu a snažíme se ty podmínky udržet spravedlivé i pro naše chovatele, „ uvedl Výborný.

Doplnil, že výroba masa závisí také na poptávce. „To je věcí opravdu naší společnosti, veřejnosti, rodin, do jaké míry preferují kvalitní české vepřové nebo hovězí. O co se jako ministerstvo zemědělství snažíme, je ukázat na kvalitu českých potravin, včetně masných výrobků, proto máme značku Klasa, máme značku Regionální potravina. Je to kvalita, která ani nemusela cestovat přes půlku světa někde z Argentiny, ale je to česká kráva, kvalitní české plemeno. V tom jsme špička na světě, stojí za to si z toho ten biftek dát,“ řekl Výborný.

Ministerstvo zemědělství chce také podpořit nejen české chovatele a zpracovatele masných výrobků, ale obecně české producenty potravin směrem k veřejnému stravování, ke školním jídelnám, provozům, kuchyňským provozům veřejného stravování v domovech pro seniory, v nemocnicích a podobně, doplnil ministr Výborný.

I když podle statistických údajů výroba masa v posledním čtvrtletí roku 2023 ukazuje na zastavení dvouletého poklesu, roční hodnotou je výroba z dlouhodobého pohledu na svém minimu. Od roku 2000 klesla výroba vepřového masa o polovinu, hovězího masa o třetinu a drůbežího o 15 procent, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Výroba masa v Česku loni klesla o 2,6 procenta na 435 908 tun. (ČTK)