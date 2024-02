Lidé zatím v zimní sezoně koupili 26 000 nocleženek, meziročně více

Lidé dosud v této zimní sezoně koupili asi 26 000 takzvaných nocleženek pro lidi bez přístřeší, což je meziročně více. Koncem ledna loňského roku to bylo zhruba 20 000. Poukaz v ceně 100 korun umožňuje člověku bez domova přespat v některé z nocleháren a dalších zařízeních Armády spásy v Česku.

ČTK to dnes řekla mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Osmým rokem mohou zájemci nocleženku zakoupit na webu noclezenka.cz.

Lidé letos nakoupili víc nocleženek než loni zejména kvůli nízkým teplotám v lednu, sdělil vedoucí oddělení komunikace Armády spásy Jakuba Rouna. „Veřejnost byla v průběhu lednových mrazů s lidmi bez domova velmi solidární,“ uvedla Melišová.

Díky poukazu nocleženka může člověk bez přístřeší strávit noc v teple v prostorách nocleháren nebo azylových domů provozovaných Armádou spásy. Spolu s noclehem může člověk v nouzi dostat polévku, teplý nápoj, získá čisté oblečení, má možnost osobní hygieny nebo základního ošetření.

Armáda spásy v zimních měsících denně poskytuje okolo 2500 míst k přespání. V případě nedostatečné kapacity mohou bezdomovci přečkat noc v těchto zařízeních v teple na židlích.

O lidi bez domova v Praze se stará Centrum sociálních služeb Praha, které s hlavním městem v této zimní sezoně navýšilo kapacitu nocleháren. Pro bezdomovce je připraveno 620 lůžek a od 1. prosince je rozšířený provoz denních center. Kolik lidí bez domova žije v Praze, není přesně známo. Podle odhadů a průzkumů je to několik tisícovek lidí. Část z nich nemá v Praze trvalé bydliště. Noclehárny a rozšířený provoz denních center by měly fungovat do 31. března. (ČTK)