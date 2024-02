„Svět je teď ve špatném stavu.“ S filozofem Karfíkem o Trumpovi, Sókratovi i hrozbách twitterové demokracie

Německo není dost velké na to, aby zaplnilo mezeru po Spojených státech v dodávkách zbraní na Ukrajinu, pokud Washington další podporu nedokáže zajistit. Německý kancléř Olaf Scholz to řekl před odletem do USA, kde bude mimo jiné i s prezidentem Joem Bidenem hovořit o další pomoci Ukrajině.