Policie obvinila bývalého místostarostu Lovosic Závadu z podvodu

Policie obvinila bývalého místostarostu Lovosic Miroslava Závadu (dříve ODS) z podvodu, hrozí mu za to osm let vězení. Ze stejného skutku obvinili kriminalisté ještě jednu ženu. V případě Závady podala policie návrh na jeho vzetí do vazby.

ČTK o obvinění devětapadesátiletého muže a padesátileté ženy dnes informoval mluvčí policie Kamil Marek. Závada čelí v jiném případě obžalobě z pokusu o vraždu.

Obě osoby obviněné z podvodu zadržela policie v úterý, ženu propustila. O vazbě pro obviněného bude dnes rozhodovat Okresní soud v Ústí nad Labem. Podrobnosti k případu policisté nesdělili. Závada je zaměstnancem příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská majetková. Hejtman Jan Schiller (ANO) ve středu novinářům řekl, že radní dostali informaci, že v organizaci zasahovala policie. Kraj zadal již dříve interní audit společnosti a čeká na jeho výsledky.

U krajského soudu se Závada zpovídá z toho, že střelil jiného muže při potyčce do břicha a ohrozil jeho život, vinu nepřiznal, věc považuje za nešťastnou událost. Závada býval členem vedení ODS v Ústeckém kraji. Před lety byl odvolán z funkce místostarosty Lovosic. (ČTK)