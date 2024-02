Babiš se ve Sněmovně opřel do vlády

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se dnes ve Sněmovně opět opřel do koaliční vlády Petra Fialy (ODS), vinil ji ze lží.

Poslanci se mimořádně sešli z podnětu ANO k jednání o nezaznamenaném Fialovu podílu v Podnikatelské družstevní záložně, Babiš ale zatím mluvil o jiných tématech, například o výrobcích s kanabinoidem HHC. Obdobně jako v úterý kriticky rozebíral nákup amerických vojenských letounů F-35. Tématu schůze se dotkl až zhruba po půlhodině svého proslovu.

V úvodu se někdejší premiér Babiš věnoval dezinformacím. „Tahle vláda od samého počátku se snaží omezovat svobodu slova a snaží se mít to jediné právo říct, co je dezinformace,“ prohlásil. Ohradil se proti tvrzením, že ANO je proruské nebo že předchozí kabinet pod jeho vedením prosazoval pro dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech ruskou společnost Rosatom, a také zastavila projekt plynovodu mezi Českem a Polskem Stork II. Naopak nynější vláda podle Babiše lže, když říká, že se Česko odstřihlo od ruského plynu. „Je to nejprolhanější vláda, je to nejprolhanější premiér. Oni lžou stále,“ prohlásil.

Nynější vládu vinil Babiš i z toho, že děti končí s otravou po požití výrobků s HHC v nemocnicích. Poukazoval na výroky Pirátů z loňského léta o tom, že uchránili kratom a HHC před zákazem. „Ohrožujete naše děti,“ prohlásil Babiš, podle kterého Fiala měl předsedu Pirátů a vicepremiéra Ivana Bartoše z vlády „vyrazit“. „Piráti si hulej, to mají v DNA,“ konstatoval předseda ANO.

Znovu se vrátil k obhajobě tvrzení, že nákup letounů F-35 je zbytečný, což se v úterý ve Sněmovně snažila vyvracet ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a věnovala Babišovi i tričko s obrázkem letadla. Černochová se z dnešního jednání dolní komory omluvila. „Zásadní chyba je, že nejednali s majitelem gripenů, které máme v nájmu,“ mínil Babiš. Náklady na životní cyklus F-35 jsou podle něho mnohem vyšší než za obdobné stroje. „My nepotřebujeme tato letadla za nejdražší cenu, nejdražší,“ uvedl.

Jediný bod dnešní mimořádné schůze nese název „Zapomenutý milion premiéra Fialy v pochybné kampeličce, podezření na černé financování ODS a praní špinavých peněz“. Je pravděpodobné, že Sněmovna návrh programu vzhledem k postoji koaliční většiny zamítne a schůze se vůbec neuskuteční. Nyní ale mohou vystupovat řečníci s přednostním právem, čehož využil i Babiš. (ČTK)