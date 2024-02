Německo nemůže zaplnit mezeru po USA v dodávkách zbraní na Ukrajinu, řekl Scholz

Německo není dost velké na to, aby zaplnilo mezeru po Spojených státech v dodávkách zbraní na Ukrajinu, pokud Washington další podporu nedokáže zajistit. Německý kancléř Olaf Scholz to řekl před odletem do USA, kde bude mimo jiné i s prezidentem Joem Bidenem hovořit o další pomoci Ukrajině.

Bílý dům chce na vojenskou i ekonomickou podporu Ukrajiny vyčlenit 60 miliard dolarů (téměř 1,5 bilionu korun), ale dohoda o příslušném výdajovém balíku, který zahrnuje například i opatření proti imigraci, naráží na odpor některých republikánských zákonodárců.

„To je, domnívám se, skutečné nebezpečí, kterému nyní čelíme,“ řekl Scholz k hrozícímu ochabnutí americké pomoci.

Výzvy k zajištění další nezbytné pomoci Ukrajině mají být jednou z hlavních náplní Scholzovy cesty do USA. Zítrase kancléř setká s kongresmany a Biden ho v Bílém domě přijme v pátek.

Evropská unie před týdnem schválila další balík finanční pomoci Ukrajině v hodnotě 50 miliard eur (1,2 bilionu korun) z unijního rozpočtu. Jednotlivé spojenecké země pak Ukrajině poskytují především zbrojní pomoc. Německo je co do objemu zdaleka nejdůležitější dodavatel zbraní na Ukrajinu ze zemí EU a celkově druhý nejvýznamnější po Spojených státech.

Biden i Scholz patří ke státníkům vyzývajícím k pokračování pomoci Ukrajině, která se podle nich bez západních peněz a zbraní může rychle ocitnout na pokraji porážky. (ČTK)