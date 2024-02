Čeští biatlonisté zahájili MS 14. místem ve smíšené štafetě

Čeští biatlonisté zahájili domácí mistrovství světa v Novém Městě na Moravě 14. místem ve smíšené štafetě. To je druhý nejhorší výsledek od premiéry této disciplíny na MS v roce 2007. Po osmi letech se z titulu radovala Francie.

Ve smíšené štafetě závodili Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová.

Krčmář byl po úvodní položce předposlední z 25 závodníků na prvním úseku. Předával jako jednadvacátý s dvouminutovým mankem. „Nemá cenu se v tom nějak moc pitvat. Já jsem ten závod totálně pokazil. Myslím si, že je na místě, abych se omluvil jak členům týmu a kolegům, tak fanouškům, kteří přišli nebo to sledují. Bylo to ode mě velice špatné,“ řekl novinářům. Doufá, že se zlepší. „Tady je tolik závodů, že musím jít dál, abych si to nenesl do dalšího programu na šampionátu,“ dodal. (České noviny)