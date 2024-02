Abbás v Ramalláhu vyzval Blinkena, aby USA uznaly palestinský stát

Předseda palestinské samosprávy na okupovaném Západním břehu Jordánu Mahmúd Abbás vyzval amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, aby USA uznaly palestinský stát. Blinken je nyní na páté návštěvě Blízkého východu od začátku války v Pásmu Gazy.

Abbás podle palestinské agentury WAFA vyzval Blinkena, aby USA uznaly stát Palestina, který by zahrnoval Západní břeh Jordánu, Pásmo Gazy a východní Jeruzalém. Míru a bezpečnosti podle předsedy palestinské samosprávy totiž lze dosáhnout pouze skrze takzvané dvoustátní řešení, tedy právě vznikem palestinského státu po boku Izraele.

Oba politici spolu jednali přímo v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu. Dříve šéf americké diplomacie jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Spojené státy by podle Abbáse měly zintenzivnit snahy o zastavení „izraelské agrese“ a vysídlování Palestinců jak v Pásmu Gazy, tak na Západním břehu Jordánu. Zároveň Abbás hovořil o potřebě zastavit útoky izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu proti Palestincům.

Abbás také vyzval Blinkena, aby zvýšil tlak na Izrael, aby uvolnil finanční prostředky určené pro Ramalláh, které Izrael zadržuje s odůvodněním, že by mohly být převedeny Hamásu.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl a od roku 2007 ho ovládá Hamás, pokládaný USA a EU za teroristickou organizaci, proti kterému nyní Izrael vede válku. Východní Jeruzalém Izrael anektoval a Západní břeh Jordánu, kde působí palestinská samospráva okupuje.

Izraelský premiér Netanjahu dnes večer v projevu vyloučil, že by Izrael přistoupil na požadavky Hamásu ohledně příměří a za jedinou možnost označil „absolutní vítězství“. Toho by podle něj Izrael mohl dosáhnout v řádu měsíců, nikoliv let. (ČTK)