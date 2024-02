Netanjahu odmítl příměří navržené Hamásem. Vítězství Izraele je podle premiéra na dosah

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve večerním projevu odmítl požadavky palestinského teroristického hnutí Hamás ohledně příměří v Pásmu Gazy. Řekl, že za jediné řešení pokládá izraelské vítězství. To by podle něj mohlo přijít v řádu měsíců.

„Jsme na cestě k absolutnímu vítězství. Vítězství je na dosah,“ řekl Netanjahu s tím, že se Izraeli válku podaří vyhrát v řádu měsíců, píše web The Times of Israel (ToI). Premiér hovořil v Jeruzalémě po setkání s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem.

Hamás ve včerejší odpovědi na zprostředkovaný návrh další dohody s Izraelem předložil vlastní plán příměří, které by trvalo ve třech fázích celkem čtyři a půl měsíce. Během nich by Hamás propustil všechny zbývající rukojmí výměnou za palestinské vězně, izraelské síly by se stáhly z Pásma Gazy a byla by uzavřena dohoda o ukončení války. Ještě před večerním projevem izraelského premiéra však řada izraelských médií s odvoláním na své zdroje psala, že Izrael na požadavky Hamásu na ukončení války a propuštění vězňů nepřistoupí.

Předseda izraelské vlády také zopakoval, že izraelským cílem v konfliktu je zničit Hamás, osvobodit rukojmí a zajistit, aby Pásmo Gazy už pro Izrael nepředstavovalo hrozbu. Jakoukoli dohodu, která by ponechala Hamásu plnou nebo částečnou kontrolu nad Pásmem Gazy, Netanjahu vyloučil. Izrael je podle něj „jedinou mocností“ schopnou dlouhodobě zajistit bezpečnost.

Izrael se nyní zaměří na město Rafáh

Premiér také vyzval k nahrazení agentury OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA, která čelí izraelskému obvinění, že se její zaměstnanci podíleli na říjnových teroristických útocích Hamásu na Izrael.

Izraelská armáda podle Netanjahua v Pásmu Gazy dosahuje „bezprecedentních“ úspěchů a hodlá se v další fázi boje zaměřit na město Rafáh na hranici s Egyptem. Právě tam se přitom uchýlilo mnoho civilistů, které boje vyhnaly ze severní části Pásma Gazy. Hluboké znepokojení z chystaných izraelských operací v této oblasti dnes vyjádřil generální tajemník OSN António Guterres.

Vítězství nad Hamásem bude podle Netanjahua znamenat „vítězství svobodného světa“. Premiér také prohlásil, že osvobození rukojmích odvlečených do Pásma Gazy je stále hlavní prioritou. Šance na jejich osvobození podle něj ale zvýší vojenský tlak na Hamás. „Den poté je dnem po Hamásu,“ řekl Netanjahu. (ČTK)