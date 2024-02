Válek: Není jiná možnost než zařadit HHC na seznam návykových látek

Není jiná možnost než zařadit HHC na seznam návykových látek, návrh na něj předloží ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes odpoledne na jednání vlády. Řekl to na tiskové konferenci k metodice školního dietního stravování.

Podobně budou podle něj stejným rozhodnutím zakázány také další uměle vyráběné kanabinoly. Poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL) na tiskové konferenci lidovců dopoledne řekl, že hospitalizovaných bylo po požití HHC v ČR už zhruba sto dětí a mladých lidí.

„Přijdu s tím na vládu spolu s ministrem zemědělství, protože žádná jiná možnost není, aby tato látka byla zařazená na seznam návykových látek,“ řekl Válek. Podobně už je HHC zařazeno na podobné seznamy v 11 dalších zemích.

Před zákazem varovali adiktologové

Není podle něj možné čekat na projednání novely zákona o návykových látkách, která problematiku řeší vznikem nové kategorie psychomodulačních látek. „Novela se týká jen přírodních, ne syntetických a semisyntetických látek,“ dodal Válek s tím, že zkušenosti z Německa ukazují, že zákon bude muset být schválen Evropskou komisí. „Může to trvat spíš roky než měsíce,“ dodal.

Před zákazem varovali adiktologové i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Ten v úterý uvedl, že se připravuje vyhláška k případnému stažení cukrovinek s HHC z trhu. Ty oficiálně nepatří mezi potraviny. Podle něj ale HHC patří mezi substance, kterých se bude připravovaná novela o psychomodulačních látkách týkat, apeloval proto na její urychlené přijetí.

Prodej by pak byl možný jen s obsluhou ve speciálních obchodech. Děti a mladí do 18 let by nemohli produkty koupit. Zakázaná by byla reklama. Zařazení na seznam zakázaných látek by znamenalo ale také to, že držení HHC by bylo trestné. Experti už nyní upozorňují na možné dopady. Zmiňují například několikaleté tresty vězení kvůli marihuaně. (ČTK)