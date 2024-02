Seriál #annaismissing míří do světa

Seriál #annaismissing byl vybrán do soutěže Series Mania, největšího evropského mezinárodního festivalu zaměřujícího se na seriálovou tvorbu z celého světa.

Alexandra Vostrejžová ve filmu #annaismissing. Foto: Bionaut

Festival Series Mania se uskuteční od 15. do 22. března v Lille ve Francii. Zpráva přichází jen pár dní poté, co film #annaismissing vyhrál Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino.

Vedle toho má seriál také nominaci na Českého lva v kategorii Nejlepší televizní seriál a nedávno získal cenu Trilobit každoročně udílenou FITES.

Recenzi filmu najdete zde.

Na renomovaný festival seriálů se hlásili tvůrci dohromady 369 seriálů z celkem 60 zemí světa. #annaismissing se dostala do soutěže, kam bylo vybráno osm seriálů vyrobených ve Francii, Švýcarsku, Kanadě, Dánsku, Finsku, Německu a Austrálii.

„Series Mania je jeden z nejprestižnějších festivalů televizních seriálů na světě, navíc s velmi pečlivou dramaturgií. Každoročně uvádí na velkém plátně to nejlepší ze světové televizní tvorby, současně pomáhá objevovat nové a originální televizní tvůrce a projekty. Na festivalu byl v roce 2020 uveden #martyisdead. Vrátit se s #annaismissing, a to rovnou do soutěže, je velká radost a čest,“ říkají producenti Vratislav Šlajer, Jakub Košťál a Milan Kuchynka.