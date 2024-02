Na nové jednání v kauze Čapí hnízdo bude soud opět vydávat vstupenky

Na nové jednání v kauze Čapí hnízdo, které se uskuteční 14. a 15. února, bude Městský soud v Praze opět vydávat vstupenky. ČTK to dnes sdělil mluvčí soudu Adam Wenig. Kapacita síně je podle něj 80 míst, v případě většího zájmu veřejnosti soud zpřístupní i balkon s dalšími 36 místy.

V případu kolem padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu nedaleko Olbramovic na Benešovsku čelí obžalobě předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Soud je oba loni v lednu nepravomocně osvobodil, rozsudek ale na podzim zrušil odvolací soud. V případu by příští týden mohly zaznít závěrečné řeči, není vyloučeno to, že soud stihne vynést i rozsudek.

Jednání se uskuteční v největší síni pražského městského soudu. „V rámci opatření proti přeplňování jednací síně bude přístup do ní upraven vydáváním vstupenek. Vstupenky budou vydávány každý jednací den před místností číslo 101, a to vždy do doby, dokud nedojde k jejich vyčerpání,“ uvedl Wenig. Lístky bude u vstupu do jednací síně kontrolovat justiční stráž.

Mluvčí doplnil, že pro média bude vyhrazen odpovídající počet míst v předních řadách jednací síně. Novináři, kteří mají o vstupenky zájem, se musí u Weniga akreditovat do čtvrtečních 15:00. Každá redakce má nárok na jednu vstupenku, kdyby mělo o účast na hlavním líčení zájem více lidí, mohou se ucházet o vstupenky pro ostatní veřejnost. „Je však potřeba, aby zájemci dorazili s dostatečným časovým předstihem, neboť vstupenek je omezený počet a přednost dostanou ti, kteří dorazí dříve,“ upozornil mluvčí.

Pořizování fotografií či videozáznamu z jednací síně podle Weniga soud umožní před zahájením jednání. Zvukový přenos z hlavního líčení soud nepovolí.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch v obžalobě tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Nagyovou viní žalobce z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše z pomoci k dotačnímu podvodu. Oba obžalovaní vinu opakovaně odmítli. (ČTK)