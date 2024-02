Europoslanci budou jednat o zemědělství či geneticky modifikovaných rostlinách

Poslanci Evropského parlamentu budou dnes na plenárním zasedání ve Štrasburku debatovat o stavu zemědělství v Evropské unii. Reagují tím na protesty zemědělců ve Francii, Německu, Itálii a dalších unijních zemích.

Farmáři jsou často znepokojeni možnými dopady obchodní a ekologické politiky Evropské unie na jejich odvětví. Europarlament bude také hlasovat o možnosti, aby některé geneticky modifikované rostliny měly snazší vstup na unijní trh.

V úterý předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady Charles Michel řekli, že je potřeba podporovat zemědělce ve výrobě kvalitních potravin a v přechodu na udržitelnější způsob výroby. Von der Leyen také oznámila, že doporučí stažení návrhu Komise na omezení používání pesticidů, tedy chemických přípravků na ochranu rostlin, v zemědělství.

Europoslanci také budou hlasovat o své pozici k návrhu Evropské komise, který by usnadnil vstup některých geneticky modifikovaných rostlin na unijní trh. Návrh počítá s vytvořením nové kategorie pro rostliny s takovými genetickými změnami, kterých by bylo možno dosáhnout i tradičními způsoby šlechtění či které by mohly nastat přirozeným způsobem. Na takové rostliny by se nevztahovala přísná unijní pravidla pro geneticky modifikované organismy.

V úterý se o záležitosti vedla na plénu ostrá debata a není jisté, zda poslanci schválí stanovisko, které vznik nové kategorie podpoří. Kritici poukazují na možná zdravotní rizika a nutnost postupovat s opatrností, zastánci pak na možné příznivé dopady na výnosy zemědělství a větší odolnost geneticky modifikovaných rostlin, díky které by mohlo klesnout množství používaných chemických přípravků v zemědělství.

Před europoslanci dnes vystoupí rumunský prezident Klaus Iohannis. Plénum Evropského parlamentu bude také debatovat o nárůstu projevů antisemitismu a projevů nenávisti proti muslimům v EU. (ČTK)