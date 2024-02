Rusko podniklo rozsáhlý vzdušný úder na Ukrajinu, Kyjev je zčásti bez elektřiny

Rusko dnes ráno podniklo další rozsáhlý vzdušný úder na Ukrajinu, exploze hlásí řada míst včetně Kyjeva, Charkova nebo Mykolajiva, informují ukrajinská média. Zatím není jasné, kolik střel nebo útočících dronů se ukrajinské armádě podařilo zlikvidovat.

Multiple waves of missiles on Kyiv. Residential building on fire. Power and heating supply disrupted in the aftermath of the attack. pic.twitter.com/f5fWFt7tzK

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 7, 2024