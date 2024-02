Koaliční námluvy nizozemského pravicového populisty Wilderse ztroskotaly

Neuspěla koaliční jednání, která vedl nizozemský pravicový populista Geert Wilders se třemi dalšími pravicovými stranami. Zhruba deset týdnů po parlamentních volbách tak není jasné, jak bude formování příští vlády pokračovat.

Uvedla to dnes agentura DPA. Středopravá strana Nová společenská smlouva (NSC) se dnes večer v Haagu rozhodla, že v koaličních rozhovorech nebude pokračovat. Oznámil to šéf strany Pieter Omtzigt. NSC však podle něj nevylučuje, že bude tolerovat případnou pravicovou menšinovou vládu. Tři zbývající strany, které se účastnily dosavadních jednání, nedisponují většinou v parlamentu.

Wilders, který stoji v čele krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV), dnes na platformě X vyjádřil velké zklamání nad vývojem. „Nizozemsko tuto vládu chce a teď hodí Pieter Omtzigt ručník do ringu, i když jsme až do dneška vedli rozhovory. Naprosto to nechápu,“ napsal Wilders, jehož strana v listopadu překvapivě jasně zvítězila v parlamentních volbách, když získala 37 ze 150 poslaneckých mandátů.

Omtzigt jako důvod pro ztroskotání koaličních jednání označil napjatou rozpočtovou situaci. Kromě NSC a PVV se dosud koaličních jednání účastnily také Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho a menší pravicově populistické agrární hnutí BBB. VVD dala předem najevo, že by mohla případně jen tolerovat menšinovou vládu v čele s Wildersem, aniž by v ní měla své ministry. (ČTK)