Ministr pro evropské záležitosti Dvořák nebude mít zmocněnce pro euro, vláda chce analýzy ohledně vstupu do ERM II

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nebude mít zmocněnce pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura. Po dnešním večerním jednání koaličních špiček to oznámil premiér Petr Fiala (ODS).

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

V dnešním rozhovoru pro Deník N Martin Dvořák však řekl, že k odvolání zmocněnce pro euro nevidí důvod a nemá to v úmyslu. „Jako řešení této krize bych viděl naopak jeho upgradování do pozice národního koordinátora, to by mi dávalo smysl. Vůbec ale nekalkuluji s variantou, že bych včerejší rozhodnutí pod tlakem změnil. To není můj styl,“ vysvětlil ministr pro evropské záležitosti.

Vláda si vyžádá analýzu ohledně vstupu do ERM II

Koalice se dnes shodla, že si vláda vyžádá stanovisko Národní ekonomické rady vlády (NERV) k vyhodnocení problematiky výhodnosti vstupu ČR do ERM II do října. Legislativní otázky související s případným vstupem ČR do mechanismu nebo eurozóny vyhodnotí Legislativní rada vlády taktéž do října, řekl Fiala. O dalším postupu pak kabinet rozhodne na základě těchto a ekonomických výsledků letošního roku, dodal ministerský předseda.

Fiala na dnešek svolal vůbec první dohodovací řízení pětikoalice v reakci na Dvořákovo pondělní rozhodnutí jmenovat svého zmocněnce. Ministra za to další koaliční strany kritizovaly, neboť se vláda neshodla na obsazení pozice národního koordinátora pro zavedení eura. Tím posledním byl do roku 2017 Oldřich Dědek.

Zasedání koaličních špiček začalo zhruba v 16:45, politici museli ale několikrát odejít do jednacího sálu Sněmovny kvůli hlasování. Před 20. hodinou na jednání přišel také Dvořák, skončilo zhruba v 21:30.

Koalice se podle Fialy nesmí překvapovat

Koaliční strany si po dnešním jednání podle Fialy uvědomily, že se nesmí překvapovat a musí jednat tak, aby důvěra mezi nimi neoslabovala. „Bavili jsme se i o otázkách, které jsou širší a týkají se komunikace uvnitř vlády. Hodně jsme se bavili o tom, abychom nezatěžovali veřejnost svými spory, ale abychom se soustředili na to, co je důležité,“ řekl premiér.

Uvedl také, že všichni členové kabinetu mají nadále jeho důvěru. „Jinak bych nemohl koordinovat práci vlády a musel bych navrhnout panu prezidentovi výměnu členů vlády, kteří by ji neměli,“ poznamenal.

První místopředseda vlády a šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že se koalice věcně dohodla na dalším postupu. Ocenil, že si stanovila termíny zhotovení analýz i termín závazný pro to, aby vláda v problematice rozhodla. (ČTK)