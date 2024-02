Podle nejnovější zprávy o uvolněných dveřích letadla Boeing 737 Max nebyly dveře řádně zajištěny

Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy zveřejnil první zjištění z vyšetřování lednového incidentu v letadle Alaska Airlines. Podle zprávy nebyly dveře Boeingu 737 Max, které se krátce po vzletu uvolnily, řádně zajištěné.

Chyběly v nich čtyři klíčové šrouby, které měly zamknout nepoužívané dveře do trupu.

K incidentu došlo několik minut poté, co let 2182 Alaska Airlines odstartoval. Let přepravoval 171 cestujících a šest členů posádky. Více o nehodě píšeme zde. (BBC)