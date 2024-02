Zvýšená hladina Labe opět uzavřela silnici do Dolního Žlebu

Zvýšená hladina Labe na první stupeň povodňové aktivity dnes večer opět uzavřela silnici do Dolního Žlebu. Naposledy byla uzavřená od 22. prosince do 11. ledna. Je to jediná silnice, která v současné době do děčínské místní části vede.

Obyvatelé jsou tak odkázaní na železnici. Město do místní části přesunulo hasičskou techniku, jeho zástupci o tom dnes večer informovali na facebooku.

O zaplavení komunikace místní obyvatele s předstihem informovali strážníci. Obyvatelé Dolního Žlebu jsou na zaplavenou silnici zvyklí. Počítají také například s tím, že nebude vyvážen odpad nebo nebude možné zásobovat místní restaurace. V minulosti šlo při zaplavení silnice pro zásobování obce využívat pískovcovou cestu vedoucí lesem. Teď je poškozená po přívalových povodních.

Děčínská radnice nechala postavit protipovodňovou zeď u Parolodi a uzavřela průjezd pod Tyršovým mostem. Podle prognózy hladina v následujících dnech nepřekročí druhý stupeň. Bdělost, tedy první povodňový stupeň platí na Labi také v Litoměřicích. (ČTK)