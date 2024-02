Matka školního střelce byla uznána vinnou z neúmyslného zabití

Porota soudu v americkém Michiganu shledala Jennifer Crumbley, matku školního střelce, který zastřelil čtyři spolužáky, vinnou z neúmyslného zabití těchto čtyř studentů. Je to přelomové rozhodnutí, které vůbec poprvé viní ze zodpovědnosti za školní střelbu rodiče střelce.

James Crumbley, Ethan Crumbley a Jennifer Crumbley. Ze zjištění vyšetřovatelů vyplynulo, že o synových psychických problémech věděli a ignorovali je. Místo toho mu koupili zbraň, s níž obratem podle obžaloby zastřelil čtyři spolužáky a dalších sedm zranil. Foto: Reuters

James Crumbley, otec mladistvého útočníka, kterému v době útoku bylo pouze 15 let, bude souzen v následujících dnech. Byl to on, kdo vražednou zbraň koupil a nezajistil ji doma tak, aby se k ní nedostal.

Podle poroty matka syna zanedbávala a nereagovala na jeho prosby, aby mu pomohla, protože má psychické potíže. Více o případu píšeme zde.

Mladík dostal za vraždu dvou spolužaček a dvou spolužáků a zranění několika dalších na střední škole Oxford High doživotí. Matce hrozí nejvýše 15 let za každého mrtvého, tedy až 60 let ve vězení, což je v jejím případě doživotí. Výši trestu se ale teprve dozví. (CNN)