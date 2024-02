Ochrana památek zapůjčených z ciziny vůči možné exekuci se zřejmě rozšíří

Ochrana kulturních památek dočasně zapůjčených do Česka z ciziny, například na výstavy, vůči případné exekuci se zřejmě rozšíří. Sněmovna novelu zrychleně schválila.

Úpravu přinese novela zákona o státní památkové péči skupiny poslanců z koaličních stran a z opozičního hnutí ANO, kterou dnes schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení. Změna by podle předkladatelů umožnila konání výstavy z pokladů čínských císařů ze sbírek tchajwanského Národního palácového muzea a do budoucna i dalších výstavních akcí. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Projednáním památkové novely dnešní jednací den dolní komory skončil. Řádná schůze Sněmovny bude pokračovat od středečního rána, odpoledne podle dohod klubů skončí.

Ochrana proti zabavení se podle současného znění zákona vztahuje jen na ty zapůjčené kulturní statky, které jsou ve vlastnictví cizích států. Novela toto majetkové omezení ruší. „To umožní spolupráci při přípravě výstavních projektů s nejvýznamnějšími světovými kulturními institucemi, které jsou, zejména v anglosaském prostředí, typicky nadačního typu, a tedy jejich majetek nemohl být podle dosavadní právní úpravy takzvaně imunizován,“ napsali autoři v čele s Markem Bendou (ODS) ve zdůvodnění.

Předloha výslovně stanoví, že tyto památky musejí být v Česku za účelem vystavování, restaurování nebo vědeckého zkoumání. Zájem Česka na jejich zapůjčení bude osvědčovat ministerstvo kultury. Podle Bendy se tak nebude moci stát, že by byly pod ochranou i předměty, které by se dostaly do České republiky nějakým pokoutným způsobem.

Navrhovaná úprava podle předkladatelů nemá zamezit možným sporům o vlastnictví některých kulturních památek. Má podle nich zabránit tomu, aby se pro řešení takových sporů využívaly zápůjčky do Česka.

Expozice ze sbírek tchajwanského Národního palácového muzea by se v Praze mohla objevit ještě letos. Muzeum schraňuje asi 700 000 předmětů ze staré Číny. Jde o velký soubor bronzů, kaligrafií, obrazů, uměleckých děl z nefritu, keramiky, knih, historických dokumentů, oděvů a okrasných předmětů shromážděných kolem dvora čínských císařů. Soubor zahrnuje předměty od neolitických dob po konec říše Čching. Na území Tchaj-wanu se nacházejí od roku 1948, kdy je tam dovezla armáda vůdce Národní strany (Kuomintang) generála Čankajška potom, co ji komunisté v čele s Mao Ce-tungem vytlačili z čínské pevniny. (ČTK)