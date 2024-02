Ministr Dvořák nemá v plánu nyní zrušit funkci svého zmocněnce pro euro

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) nemá v úmyslu nyní zrušit funkci svého zmocněnce pro euro Petra Zahradníka. Za koaliční kompromis by považoval obsazení pozice národního koordinátora.

Řekl to dnes novinářům v pražském Lichtenštejnském paláci, kde se zúčastnil setkání premiéra Petra Fialy (ODS) s zástupci diplomatických misí v Česku. Za koaliční kompromis by Dvořák považoval obsazení pozice národního koordinátora pro euro.

Lídři vládní koalice se dnes odpoledne budou v dohodovacím řízení zabývat Dvořákovým rozhodnutím jmenovat svého zmocněnce pro přijetí eura. Předmětem dohodovacího řízení má být i debata o kompetencích a nutnosti udržet společnou koaliční pozici v klíčových politických tématech.

„Předpokládám, že se budeme bavit o fungování koalice. Jen nechápu, proč důvodem pro první svolání dohodovacího jednání v historii koalice je právě tak banální věc, jako jmenování zmocněnce, když zmocněnců ministři této vlády už jmenovali několik desítek,“ poznamenal Dvořák. Některé jiné vnitřní rozpory se podle něj do podobné fáze nikdy nedostaly, což považuje za divné.

„Pro mě to není spor, který by si zasluhoval řešení na nějakém speciálním dohodovacím řízení v úrovni, která dosud v rámci koalice nenastala,“ doplnil ministr.

Zrušit nyní funkci zmocněnce rozhodně nemá v úmyslu. Takové rozhodnutí koaličních lídrů by považoval za nátlak v situaci, kdy jmenování vlastního zmocněnce je plně v jeho kompetenci.

Za kompromis koalice by považoval obsazení pozice národního koordinátora pro zavedení eura. Tím posledním byl do roku 2017 Oldřich Dědek. „Pokud bychom se dohodli na tom, že obsadíme funkci koordinátora, tak funkce zmocněnce už je zbytečným dublováním a nedává smysl. Koordinátor by měl výrazně větší sílu,“ uvedl Dvořák na dotaz ČTK. (ČTK)