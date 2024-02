Fiala: Nesmí se zapomenout, kdo je na Blízkém východě agresorem a kdo obětí

Poslanci ústavně-právního výboru minulý týden popáté odložili projednávání takzvaného lex ČEZ, a to na neurčito. Zákon by se tak měl začít diskutovat na plénu Sněmovny, a to bez stanoviska výboru. Ani k tomu ale nakonec nedojde, poslanci budou čekat na koaliční shodu. Rychleji však může zareagovat Evropská komise.