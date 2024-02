Organizace kritizují poslaneckou novelu Jurečky se sítí celostátních služeb

Zástupci organizací postižených či na pomoc dětem kritizují návrh poslanecké novely o sociálních službách s úpravou celostátní a nadregionální péče, kterou předložil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) s dalšími poslanci.

Obávají se omezení financí a dostupnosti poradenství či krizové podpory pro potřebné. Prosazují změnu. Představitelé rady postižených, Unie sociálních služeb ČR a organizací neslyšících a slabozrakých to řekli dnes na tiskové konferenci.

Jurečkova novela se týká mimo jiné nadregionálních a celostátních sociálních služeb. Podle návrhu by měla vzniknout jejich síť, kterou by sestavilo ministerstvo práce. Patřit do ní má taková potřebná péče, kterou nemohou zajistit kraje. Toto vymezení by mělo podle záměru platit od letošního července, síť by měla být nastavena ale až od ledna 2026.

„Návrh má prakticky zlikvidovat celostátní a nadregionální projekty. Měly by být financovány z krajů, způsob financování ale není upřesněn,“ uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Zástupci dětské Linky bezpečí, organizací nevidomých či neslyšících i další zástupci poskytovatelů sociálních služeb si stěžují na nejisté financování. Obávají se seškrtání peněz. Varují před snižováním dostupnosti pomoci potřebným a před propouštěním. Hlavní problém vidí v termínech zavádění jednotlivých opatření. „Vzniká tam proluka rok a půl, kdy nikdo neví, co se bude dít a jak bude ministerstvo práce finanční prostředky rozdělovat,“ řekl k navrhovaným termínům změn od letošního července a ledna 2026 David Pospíšil z Unie sociálních služeb ČR. (ČTK)