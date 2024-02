Archeologický průzkum u tvrze ve Volyni odhalil středověkou pec

Archeologický průzkum u tvrze ve Volyni na Strakonicku odhalil středověkou pec. Nachází se pod podlahou v prostorách bývalých děkanských stájí a stodoly. V peci zůstaly například úlomky různých předmětů a v zemi byly i kosti z hrobů z bývalého hřbitova.

Novináře o tom dnes informoval ředitel městského muzea ve Volyni Karel Skalický.

Nálezy archeologové objevili při rekonstrukci prostorů části městského muzea. „Jedná se zřejmě o pec na pálení vápna. Je to unikátní záležitost, kterou by bylo zajímavá zachovat, nicméně v rámci tohoto projektu nemáme peníze na prezentaci,“ uvedl Skalický. Dodal, že pec překryjí geotextilií, aby zůstala zachovaná, ale nad ní vznikne plánovaná část muzea. „Rozhodně pec nezničíme. Jemně ji zasypeme a třeba někdy za 100 let se k tomu může někdo vrátit,“ uvedl Skalický.

Generální rekonstrukce muzea vyjde na několik desítek milionů korun. Potrvá do roku 2025. „Kdybychom chtěli zachovat pec, museli bychom projekt výrazně změnit a předělat. A na to nejsou čas a ani peníze,“ řekl Skalický.

Předměty, které archeologové našli v peci a kolem ní, muzeum uchová ve svém depozitáři. Skalický dodal, že dřívější průzkum při rekonstrukci odhalil v jiné části objektu studnu, která zůstane zachována pro veřejnost.

Městské muzeum ve Volyni se stará o desítky tisíc předmětů. Díky rodině malíře Aloise Boháče má velkou uměleckou sbírku, dále textil i písemnosti. (ČTK)