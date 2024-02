Japonská ambasáda v USA ujistila Taylor Swift, že to z Tokia na Superbowl stihne

Zemřel americký country zpěvák a skladatel Toby Keith, bylo mu 62 let. Jeho píseň Should’ve Been a Cowboy patřila k nejhranějším v 90. letech. Proslavil se také hity Red Solo Cup a I Wanna Talk About Me. (Variety)

Country singer Toby Keith has died at 62 after a battle with stomach cancer https://t.co/iVc33BhrCP pic.twitter.com/6M7nubsNz1 — CNN (@CNN) February 6, 2024