Část povinností nemocného britského krále Karla III. převezme princ William

Česká skupina Sev.en Global Investments koupila čtyři plynové elektrárny ve Velké Británii, které už dříve spoluvlastnila. Elektrárny s celkovou kapacitou 2800 megawattů zásobují přes milion domácností. Firma patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače. (České noviny)