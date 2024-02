Sbírka na sanitky pro Ukrajinu se prodlužuje. Každá koruna se zdvojnásobí

Sbírka na sanitky pro mediky na ukrajinské frontě, za kterou stojí čeští a slovenští novináři, fotografové a dokumentaristé, se prodlužuje. Přispívat je možné ještě 14 dní. Každá další koruna se navíc díky dorovnávací kampani zdvojnásobí.

Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N

Ve sbírce, která odstartovala 25. ledna, už se vybralo bezmála milion korun a přispělo do ní přes 500 dárců. Díky takzvané matchingové kampani, se kterou přišly Nadace Pontis a bratislavská Nadácia otvorenej spoločnosti, se navíc nově zdvojnásobí každá přispěná koruna, a to až do výše 500 000 korun. To je možné díky daru Tchajpejské reprezentační kanceláře na Slovensku.