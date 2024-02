Pacientů s infekcemi dýchacích cest přibývá, podle hygieny čísla ukazují na celoplošnou epidemii

Nemocných s chřipkovými onemocněními přibylo v ČR od předchozího týdne o více než 50 procent. U respiračních nemocí celkově zaznamenali lékaři nárůst o 11 procent. Na sociální síti X o tom informovala Hygienická služba ČR, jejíž profil spravuje ministerstvo zdravotnictví.

Podle hygieniků bylo na celostátní úrovni dosaženo epidemické úrovně, podle způsobu hodnocení údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) začala epidemie minulý týden. Dál podle dat ministerstva zdravotnictví klesá počet pozitivně testovaných na covid-19.

Na 100 000 obyvatel bylo v minulém týdnu nahlášeno 1919 nemocných s akutními infekcemi dýchacích cest včetně chřipky nebo covidu-19. Podle zveřejněného grafu je nejvíce nemocných mezi dětmi do pět let, kde přesahuje nemocnost 5000 na 100 000 obyvatel, a potom dětí ve věku šest až 15 let, kde se pohybuje kolem 3000. Tento týden začínají dětem jarní prázdniny, které by mohly šíření nemocí ve školkách a školách zmírnit.

Od začátku letošního roku dál ubývá lidí, kteří měli pozitivní test na covid-19 zaevidovaný zdravotníkem, domácí samotesty se ve statistikách neprojeví. V pátém týdnu letošního roku do statistik přibylo osm případů na 100 000 obyvatel, celkově necelých 600 osob. Proti předcházejícímu týdnu jde o pokles o zhruba čtvrtinu. V nemocnicích je k dnešnímu ránu 61 pozitivně testovaných, osm na jednotkách intenzivní péče. (ČTK)